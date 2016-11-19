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    Арабская коалиция объявила о 48-часовом прекращении огня в Йемене

    Прекращение огня начнется в субботу в полдень по местному времени

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, оказывающая поддержку йеменскому правительству, объявила о 48-часовом прекращении огня в Йемене.

    Как передает Report, об этом сегодня сообщило Саудовское агентство печати.

    Как сообщается, прекращение огня начнется в субботу в полдень по местному времени (совпадает с московским).

    Перемирие может быть продлено, если хуситы выполнят свои обязательства и не будут препятствовать доставке гуманитарной помощи в осажденные районы.

    В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами.

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