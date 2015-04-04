​Арабская коалиция нанесла новый авиаудар в Йемене

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Арабская коалиция под предводительством Саудовской Аравии нанесла удар своими военно-воздушными силами по деревне Хаджар Уккаш, которая расположена к востоку от йеменской столицы Саны.

Как передает Report, погибших насчитывается как минимум 9 человек, еще 20 человек получили ранения.

Авиаудар послужил причиной массовых разрушений инфраструктуры населенного пункта. В настоящее время местные жители помогают раненым выбраться из-под обломков жилых зданий, а также продолжают поиск тел погибших. Число жертв может возрасти, поскольку в данном районе Йемена есть значительные проблемы с нехваткой автомобилей скорой помощи.