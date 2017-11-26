Арабо-курдские отряды войдут в состав армии Сирии

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ. Вооруженные формирования коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), костяк которых составляют курдские бойцы, "станут в будущем частью сирийских войск". С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телеканала "Рудау" сопредседатель Совета СДС Рияд Дарар, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "достижение политического урегулирования в Сирии позволит отрядам СДС влиться в состав армии республики, которая будет снабжать их оружием". "Если мы придем к единому сирийскому государству с федеральным устройством, никакой необходимости в сохранении СДС не будет", - подчеркнул Дарар.

Совет СДС был создан в марте прошлого года в Румейлане при учреждении курдами и их союзниками так называемого Федеративного региона Роджава - Северная Сирии. Формированиям СДС (50 тыс. бойцов), которые освободили 17 октября провинциальный центр Ракка от банд террористической группировки "Исламское государство", оказывала военную помощь на протяжении двух лет коалиция во главе с США.