​Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал

Квартальная выручка Apple возросла на 2%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании - $64 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующая информация содержится в опубликованной в среду отчетности компании из Купертино (штат Калифорния).

"Мы завершили 2019 финансовый год с самым высоким показателем выручки в четвертом квартале, истекшем 28 сентября. Это обусловлено ускорением роста сегментов наших услуг, носимой электроники и iPad", - отметил глава компании Тим Кук. Он уточнил, что выручка только от предоставления услуг Apple в четвертом квартале 2019 финансового года составила рекордные $12,5 млрд.

Чистая прибыль за квартал составила $13,686 млрд, снизившись по сравнению с $14,125 млрд за аналогичный период 2018 финансового года. Объем продаж в Северной и Южной Америке достиг $29,3 млрд, в Европе - $14,946 млрд, в Китае - $11,134 млрд, в Японии - $4,982 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - $3,656 млрд.

Смартфоны iPhone по-прежнему приносят Apple самую большую выручку по сравнению с остальными товарами. Объем продаж iPhone в четвертом квартале 2019 финансового года составил $33,362 млрд против $36,755 млрд за аналогичный период 2018 финансового года. Компания продала за отчетный период компьютеров iMac на $6,991 млрд ($7,340 млрд в 2018), планшетных компьютеров iPad - на $4,656 млрд ($3,983 млрд).

Начисления дивидендов акционерам компании за квартал превысили $21 млрд. Компания прогнозирует, что ее выручка в первом квартале 2020 года составит $85,5-89,5 млрд, а операционные расходы в пределах $9,6-9,8 млрд.