​Apple закрывает десятки магазинов из-за коронавируса

Компания Apple вновь закроет больше 30 магазинов в США из-за увеличения числа заболеваний в нескольких штатах.

Как передает Report, об этом пишет CNBC.

"Из-за нынешних условий по COVID-19 в некоторых штатах мы временно закрываем магазины. Эту меру мы принимаем из предосторожности. Мы внимательно следим за ситуацией и надеемся увидеть наших сотрудников и покупателей в ближайшее время", - приводятся слова представителя компании.

Отмечается, что речь идет об Алабаме, Калифорнии, Джорджии, Айдахо, Луизиане, Неваде и Оклахоме. Уже закрыты магазины во Флориде, Миссисипи, Техасе и Юте.

Apple была одной из первой компаний, которая закрыла свои магазины, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Недавно магазины начали открываться, соблюдая санитарные нормы, но из-за увеличения числа заражений COVID-19 компании пришлось вновь закрыть точки продаж.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились почти 2,8 миллиона, выздоровели 1,1 миллиона, погибли 130 тысяч человек.