​Apple выплатит Висконсинскому университету свыше 230 млн. долларов США за нарушение патентных прав

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Американская корпорация Apple выплатит Висконсинскому университету в Мадисоне (ВУМ) 234 млн. долларов США за нарушение патентных прав на технологию, разработанную сотрудниками этого государственного научно-исследовательского учреждения США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такой вердикт вынес в пятницу федеральный суд в Мадисоне - столице штата Висконсин.

ВУМ подал иск в отношении Apple в январе прошлого года, обвинив компанию в нарушении патента, зарегистрированного университетом в 1998 году. Как утверждали представители ВУМ, корпорация без соответствующего разрешения использовала технологию создания микрочипов, разработанную в университете. По словам истца, нарушения коснулись процессоров, которыми оборудованы смартфоны iPhone моделей 5s, 6 и 6 Plus, а также некоторые версии планшетного компьютера iPad.

В итоге жюри присяжных после многочасового обсуждения встало на сторону обвинителя, обязав Apple выплатить указанную сумму. Изначально ВУМ требовал взыскать с Apple около 400 млн. долларов США, однако, по словам руководства научного учреждения, оно осталось вполне удовлетворено окончательным вердиктом.

Однако на этом судебные претензии университета к Apple не закончились. В прошлом месяце ВУМ подал еще один иск в отношении американской корпорации, обвинив ее на этот раз в нарушении прав на использование технологий при создании новейших микрочипов для iPhone моделей 6S и 6SPlus, а также планшета iPadPro.