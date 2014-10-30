Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Американская компания Apple рассматривает возможность поставок своей продукции в Иран в случае ослабления западных санкций в отношении этой страны. Как сообщает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, топ-менеджеры Apple провели встречу с потенциальными иранскими дистрибьюторами в региональной штаб-квартире компании в Лондоне.

На встрече обсуждался вопрос открытия в Иране магазинов, которые бы продавали iPhone и другую продукцию компании по франшизе. Именно такую модель бизнеса компания сейчас использует в Европе и Азии.

В самой Apple официально воздержались от комментариев.