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    Apple рассматривает возможность поставок своей продукции в Иран

    Топ-менеджеры Apple провели встречу с потенциальными иранскими дистрибьюторами в Лондоне

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Американская компания Apple рассматривает возможность поставок своей продукции в Иран в случае ослабления западных санкций в отношении этой страны. Как сообщает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. 

    По данным издания, топ-менеджеры Apple провели встречу с потенциальными иранскими дистрибьюторами в региональной штаб-квартире компании в Лондоне. 

    На встрече обсуждался вопрос открытия в Иране магазинов, которые бы продавали iPhone и другую продукцию компании по франшизе. Именно такую модель бизнеса компания сейчас использует в Европе и Азии.

    В самой Apple официально воздержались от комментариев.

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