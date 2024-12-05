Apple инвестирует $1 млрд в производственные мощности в Индонезии

Технологический гигант Apple планирует инвестировать 1 млрд долларов США в предприятие в Индонезии, которое будет производить компоненты для смартфонов и другой продукции.

Технологический гигант Apple планирует инвестировать 1 млрд долларов США в предприятие в Индонезии, которое будет производить компоненты для смартфонов и другой продукции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр инвестиций Индонезии Росан Руслани.

В октябре Индонезия запретила продажи iPhone 16, обвинив Apple в несоблюдении законов страны, требующих, чтобы продаваемые в стране телефоны содержали не менее 40% деталей местного производства.

Руслани сообщил журналистам, что детали договоренности все еще прорабатываются, но подтвердил, что объем инвестиций составит 1 млрд долларов США.

На прошлой неделе правительство отвергло инвестиционное предложение Apple на 100 млн долларов по строительству завода аксессуаров и комплектующих, посчитав его недостаточным для отмены запрета на iPhone 16.