​Apple отчиталась о рекордной выручке за квартал

Квартальная выручка Apple возросла на 9%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании - $91,8 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация содержится в опубликованной отчетности компании из Купертино (штат Калифорния).

Отчетный период - это первый квартал 2020 финансового года, истекший 28 декабря 2019 года. "Мы с восторгом докладываем о самой большой квартальной выручке, достижению которой способствовал мощный рост спроса на наши смартфоны моделей iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также на услуги и аксессуары", - отметил глава компании Тим Кук.

Он также акцентировал внимание на квартальном увеличении количества "активных подключенных устройств в каждом географическом сегменте до более 1,5 млрд". Данный показатель год назад составлял 1,4 млрд устройств.

Чистая прибыль за квартал составила $22,2 млрд, также достигнув самого высокого в истории компании показателя. Начисления дивидендов акционерам Apple за квартал приблизились к $25 млрд. Компания прогнозирует, что ее выручка во втором квартале 2020 финансового года составит $63-67 млрд, а операционные расходы в пределах $9,6-9,7 млрд.