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Apple объявила о покупке большей части модемного бизнеса Intel

Apple объявила о покупке большей части модемного бизнеса Intel

Американская корпорация Apple приобретет большую часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", информацию об этом распространили обе компании в своих пресс-релизах.

После сделки в Apple перейдут порядка 2,2 тыс. сотрудников Intel. Также она получит права на интеллектуальную собственность, оборудование и аренду.

При этом соглашение позволяет Intel продолжить разработку модемов, которые не будут использоваться в смартфонах.

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