Apple и Meta обсуждают сотрудничество в области ИИ

Корпорация Meta и компания Apple провели переговоры о сотрудничестве в области технологий искусственного интеллекта, в частности о проектах Llama 3 и Apple Intelligence.

Корпорация Meta и компания Apple провели переговоры о сотрудничестве в области технологий искусственного интеллекта, в частности о проектах Llama 3 и Apple Intelligence.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, тем самым владелец Facebook и Instagram планирует воспользоваться преимуществом Apple в части распространения своих цифровых продуктов через iPhone.

Согласно информации, Apple предлагает потенциальным партнерам продавать премиум-подписки на свои сервисы с помощью Apple Intelligence, больше никакая оплата за интеграцию систем не предполагается. Apple намерена сохранить часть доходов от подписки, сообщает издание.