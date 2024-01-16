Apple допустила отказ от функции измерения кислорода в крови из умных часов

Компания Apple может исключить функцию измерения уровня кислорода в крови из своих последних моделей Apple Watch Series 9 и Ultra 2.

Компания Apple может исключить функцию измерения уровня кислорода в крови из своих последних моделей Apple Watch Series 9 и Ultra 2.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление технологической компании Masimo. 21 декабря Комиссия по международной торговле США (ITC) подтвердила запрет на продажу некоторых моделей Apple Watch из-за нарушения патента компании Masimo.

Накануне Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) постановила, что запрет на импорт и продажу в США умных часов Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 может быть снят при модернизации устройств, сообщал Reuters. О каких именно изменениях идет речь не уточнялось.

Reuters и Bloomberg отмечают, что Apple работает над модернизацией программного обеспечения, чтобы отказаться от использования технологии пульсоксиметрии - именно эту технологию запатентовала Masimo. Планы компании по модернизации повлияли на решение CBP.

Запрет на продажу моделей Watch Series 9 и Ultra 2 вступил в силу 26 декабря. Суд постановил, что Apple нарушила патент компании Masimo, используя в часах датчик уровня кислорода в крови. 26 декабря Apple подала апелляцию на запрет импорта и продаж и попросила суд отсрочить начало действия запрета на время рассмотрения своего обращения. 27 декабря продажи возобновились на время рассмотрения жалобы компании.