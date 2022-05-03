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АПЛ: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Брентфорд"

АПЛ: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Брентфорд" В матче 35-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Брентфорд".
Другие страны
3 мая 2022 г. 01:18
АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Брентфорд

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Брентфорд".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

На 9-й минуте встречи счет открыл полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш. На 61-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота "Брентфорда", который успешно реализовал нападающий "красных дьяволов" Криштиану Роналду. На 72-й минуте встречи защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан установил итоговый результат встречи.

"Манчестер Юнайтед" набрал 58 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Брентфорд" (40) - на 14-м месте. Лидером соревнований является "Манчестер Сити" (83).

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