Апелляционный суд в США поддержал запрет на иммиграционный указ Трампа

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа президента Дональда Трампа.
Как передает Report, об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на постановление суда.
Как отмечается, суд признал, что государственные интересы могут вступать в противоречие с интересами национальной безопасности. Также указывается, что выступившие против данного указа штаты Вашингтон и Миннесота представили свидетельства того, что даже временная реализация данного указа может причинить вред.
Президент США Дональд Трамп обещает обжаловать решение суда, который поддержал запрет иммиграционного указа главы государства.
News DepartmentАвтор новости
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