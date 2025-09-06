Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Апелляционный суд отказал Трампу в праве сокращать иностранную помощь

    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 20:32
    Апелляционный суд США округа Колумбия отказался приостановить действие постановления суда низшей инстанции, вынесенного ранее на этой неделе, согласно которому администрация президента США Дональда Трампа обязана выделить заранее утвержденное финансирование для иностранной помощи.

    Как сообщает Report, об этом говорится в постановлении суда.

    В среду Окружной суд округа Колумбия постановил, что Белый дом не имеет права удерживать почти 5 млрд долларов, одобренных конгрессом на предоставление иностранной помощи через международные агентства.

    "Рассмотрев экстренное ходатайство о временной приостановке исполнения и приостановке исполнения на время апелляционного обжалования, а также возражения на него, постановляется: в удовлетворении ходатайства о приостановке (действия предыдущего судебного решения - ред.) отказать. Апеллянты не выполнили строгие требования, необходимые для приостановки исполнения на время рассмотрения апелляции", - говорится в документе.

    Отметим, что в конце августа Трамп прекратил 15 программ иностранной финансовой помощи на общую сумму 4,9 млрд долларов. Американский лидер уточнил, что речь идет о программах Госдепа, USAID и иностранной помощи.

