Апелляционный суд Киева отказал Саакашвили в статусе нуждающегося в защите лица

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного административного суда Киева, который отказался признавать незаконным отказ в предоставлении лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По мнению адвокатов Саакашвили, такое решение дает украинской власти основания для экстрадиции их подзащитного с Украины как лица без гражданства.

Напомним, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.

5 января Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы.