AP: В США не менее 21 человека пострадали при ДТП со школьным автобусом

По меньшей мере 21 игрок молодежной команды по американскому футболу пострадал в результате ДТП с участием их автобуса недалеко от американского города Питтсбург (штат Пенсильвания).

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, 25 учеников средней школы Аликиппы и трое взрослых направлялись на игру в соседний город Гибсония. ДТП произошло на сложном участке дороги. Полиция начала расследование для установления причин инцидента.

Аккаунт команды в Facebook подтвердил происшествие, подчеркнув, что "все игроки проходят обследование".



