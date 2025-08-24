AP: В США не менее 21 человека пострадали при ДТП со школьным автобусом

По меньшей мере 21 игрок молодежной команды по американскому футболу пострадал в результате ДТП с участием их автобуса недалеко от американского города Питтсбург (штат Пенсильвания).
Как передает
По его данным, 25 учеников средней школы Аликиппы и трое взрослых направлялись на игру в соседний город Гибсония. ДТП произошло на сложном участке дороги. Полиция начала расследование для установления причин инцидента.
Аккаунт команды в Facebook подтвердил происшествие, подчеркнув, что "все игроки проходят обследование".