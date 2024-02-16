AP: В США из-за ошибки суда отсидевшему 37 лет мужчине выплатят $14 млн

Власти города Тампа в штате Флорида согласились выплатить 59-летнему Роберту Дюбуазу, который из-за ошибочного судебного решения провел 37 лет за решеткой, $14 млн в качестве компенсации за моральный ущерб.
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Дюбуаз был осужден за изнасилование и убийство 19-летней Барбары Грэмс в штате Флорида в 1983 году. В 2020 году анализ ДНК, который не был доступен правоохранительным органам в 80-е годы, показал, что преступления совершил другой человек. Отсидевший к тому времени 37 лет Дюбуаз вышел на свободу.
По словам членов городского совета, выделенные деньги - это меньшее, что может сделать город для Дюбуаза.