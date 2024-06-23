AP: Украина давит на США для получения разрешения на удары ATACMS вглубь России

Власти Украины оказывают давление на США для получения разрешения наносить удары ракетами ATACMS вглубь российских территорий.

Власти Украины оказывают давление на США для получения разрешения наносить удары ракетами ATACMS вглубь российских территорий.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, украинские официальные лица настаивают на разрешении, чтобы наносить удары по аэродромам в глубине России. Сейчас вооруженные силы Украины (ВСУ) такого оружия не имеют. Представители ВСУ в разговоре с агентством заявили, что без соответствующего разрешения у них "связаны руки".

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории.

Блинкен утверждал, что речь идет только о районах России вблизи Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории РФ будет увеличиваться.