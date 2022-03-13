AP: Ракетный обстрел в районе генконсульства США на севере Ирака велся с территории Ирана

Несколько ракет упали неподалеку от здания генерального консульства США в городе Эрбиль на севере Ирака. Об этом в ночь на воскресенье сообщило Национальное иракское информационное агентство.

Ракетный обстрел по городу Эрбиль на севере Ирака в ночь на воскресенье велся с территории Ирана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press .

По его сведениям, данную информацию подтвердили иракские и американские чиновники. Они не предоставили более подробных сведений о месте, из которого был произведен обстрел.

По словам иракского источника, целью обстрела являлось американское консульство в Эрбиле, однако ни одна из ракет, которые разорвались в районе строящегося здания диппредставительства США, не привела к серьезным разрушениям. Пострадавших также нет.

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Несколько ракет упали неподалеку от здания генерального консульства США в городе Эрбиль на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное иракское информационное агентство.

По его данным, к настоящему моменту в городе прогремело не менее трех взрывов, звучат сирены тревоги. Помимо этого, работу приостановил международный аэропорт, в регионе прекращено гражданское авиасообщение.

Губернатор Эрбиля Омед Хошнав уточнил, что в результате ракетной атаки в городе никто не пострадал. Информации о разрушениях также не поступало. Местные власти начали расследование произошедшего.

В связи со случившимся американское посольство в Багдаде усилило свою охрану и полностью закрыло территорию дипмиссии.