AP: Представители 20 стран призвали Австрию запретить участие РФ в заседании ПА ОБСЕ

Представители 20 стран подвергли критике власти Австрии за выдачу виз 15 российским политикам, которые находятся под санкциями, но должны прибыть в Вену на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 23-24 февраля, и призвали за

Представители 20 стран подвергли критике власти Австрии за выдачу виз 15 российским политикам, которые находятся под санкциями, но должны прибыть в Вену на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 23-24 февраля, и призвали запретить их участие.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press .

В числе тех, кому Австрия предоставила визы для въезда в страну, называются вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Важно помнить, что российские парламентарии - составная часть власти и что они участвуют в преступлениях, совершаемых Россией в Украине каждый день. Им не место в организации, продвигающей честный диалог и сопротивление войне", - говорится в письме от 81 делегата ОБСЕ из 20 стран, в числе которых Франция, Британия, Польша и Украина.

Отмечается, что письмо не подписали делегаты от США. Посол страны в организации Майкл Карпентер сказал, что, хотя "российские чиновники не заслуживают права путешествовать по западным странам", Австрия должна сама решить, выдавать ли им визы.