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AP: На осужденного по делу Джорджа Флойда экс-полицейского напали с ножом

AP: На осужденного по делу Джорджа Флойда экс-полицейского напали с ножом Осужденного за убийство афроамериканца Джорджа Флойда бывшего полицейского Дерека Шовина, находящегося в тюрьме, ранили в результате нападения с ножом.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 07:06
AP: На осужденного по делу Джорджа Флойда экс-полицейского напали с ножом

Осужденного за убийство афроамериканца Джорджа Флойда бывшего полицейского Дерека Шовина, находящегося в тюрьме, ранили в результате нападения с ножом.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным его источников, нападавший также является заключенным.

Согласно сведениям AP, Федеральное бюро тюрем США сообщило о нападении с ножом в исправительном учреждении, в котором отбывает наказание Шовин, однако не уточнило имя пострадавшего. В заявлении говорится, что получившего ранение заключенного доставили в больницу.

Агентство направило запрос о комментарии адвокатам Шовина и ФБР.

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