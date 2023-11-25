AP: На осужденного по делу Джорджа Флойда экс-полицейского напали с ножом

Осужденного за убийство афроамериканца Джорджа Флойда бывшего полицейского Дерека Шовина, находящегося в тюрьме, ранили в результате нападения с ножом.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
По данным его источников, нападавший также является заключенным.
Согласно сведениям AP, Федеральное бюро тюрем США сообщило о нападении с ножом в исправительном учреждении, в котором отбывает наказание Шовин, однако не уточнило имя пострадавшего. В заявлении говорится, что получившего ранение заключенного доставили в больницу.
Агентство направило запрос о комментарии адвокатам Шовина и ФБР.