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    AP: мужчина застрелил полицейского в Калифорнии

    Стрелявший также получил ранения© Courtesy İmage

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Мужчина застрелил полицейского и ранил еще двоих в городе Сакраменто (штат Калифорния).

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

    По его данным, перестрелка произошла в здании одного из отелей. Заместитель шерифа получил ранения и позже скончался. Раненые полицейские были госпитализированы.

    Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле, но после погони был задержан. Он также получил ранения.

    Правоохранительные органы расследуют происшествие.

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