AP: мужчина застрелил полицейского в Калифорнии

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Мужчина застрелил полицейского и ранил еще двоих в городе Сакраменто (штат Калифорния).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, перестрелка произошла в здании одного из отелей. Заместитель шерифа получил ранения и позже скончался. Раненые полицейские были госпитализированы.

Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле, но после погони был задержан. Он также получил ранения.

Правоохранительные органы расследуют происшествие.