О нас

AP: Лондон может признать Палестину до завершения переговоров с Израилем

AP: Лондон может признать Палестину до завершения переговоров с Израилем Великобритания может официально признать независимое палестинское государство, не дожидаясь завершения переговоров по вопросу сосуществования двух государств, если после прекращения огня в секторе Газа лидеры движения ХАМАС покинут анклав.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 05:15
AP: Лондон может признать Палестину до завершения переговоров с Израилем

Великобритания может официально признать независимое палестинское государство, не дожидаясь завершения переговоров по вопросу сосуществования двух государств, если после прекращения огня в секторе Газа лидеры движения ХАМАС покинут анклав.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью агентству Associated Press.

Первый шаг на этом пути - "пауза в боевых действиях", которая в конечном итоге перерастет в "постоянное и надежное прекращение огня", полагает министр. Он отметил, что "двухгосударственное решение конфликта невозможно, пока Газу контролируют люди, устроившие нападение на Израиль 7 октября".

По словам Кэмерона, признание Палестины "не может случиться в самом начале переговорного процесса, но дожидаться конца этого процесса также не требуется".

"Нам нужно дать палестинцам перспективу лучшего будущего, будущего, в котором у них будет собственное государство", - сказал он, подчеркнув, что это "совершенно необходимо для долгосрочного мира и безопасности в регионе".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi