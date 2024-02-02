AP: Лондон может признать Палестину до завершения переговоров с Израилем

Великобритания может официально признать независимое палестинское государство, не дожидаясь завершения переговоров по вопросу сосуществования двух государств, если после прекращения огня в секторе Газа лидеры движения ХАМАС покинут анклав.

Великобритания может официально признать независимое палестинское государство, не дожидаясь завершения переговоров по вопросу сосуществования двух государств, если после прекращения огня в секторе Газа лидеры движения ХАМАС покинут анклав.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью агентству Associated Press.

Первый шаг на этом пути - "пауза в боевых действиях", которая в конечном итоге перерастет в "постоянное и надежное прекращение огня", полагает министр. Он отметил, что "двухгосударственное решение конфликта невозможно, пока Газу контролируют люди, устроившие нападение на Израиль 7 октября".

По словам Кэмерона, признание Палестины "не может случиться в самом начале переговорного процесса, но дожидаться конца этого процесса также не требуется".

"Нам нужно дать палестинцам перспективу лучшего будущего, будущего, в котором у них будет собственное государство", - сказал он, подчеркнув, что это "совершенно необходимо для долгосрочного мира и безопасности в регионе".