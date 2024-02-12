AP: Кирби станет помощником президента США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби получит новую должность и будет повышен до помощника президента США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби получит новую должность и будет повышен до помощника президента США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации.

Так, Кирби будет назначен советником Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности и получит свой штат подчиненных, которые будут курировать обмен информацией между разными американскими ведомствами. Они будут действовать отдельно от СНБ.

Кроме того, он будет повышен с заместителя помощника до помощника президента США. Агентство подчеркивает, что несмотря на новую должность, Кирби продолжит выступать на регулярных брифингах для журналистов в Белом доме.

Кирби, который с января 2021 года занимал должность пресс-секретаря Пентагона, в мае 2022 был назначен координатором по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома. С 2015 по 2017 год он также занимал должность руководителя пресс-службы Госдепартамента США.