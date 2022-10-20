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AP: Глава представительства ВОЗ в Сирии обвиняется в коррупции

AP: Глава представительства ВОЗ в Сирии обвиняется в коррупции Главный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Сирии Акджемал Магтымова обвиняется в коррупции, махинациях и должностных злоупотреблениях.
Другие страны
20 октября 2022 г. 20:53
AP: Глава представительства ВОЗ в Сирии обвиняется в коррупции

Главный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Сирии Акджемал Магтымова обвиняется в коррупции, махинациях и должностных злоупотреблениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (АP).

Ознакомившись с конфиденциальной документацией, агентство выяснило, что сотрудники ВОЗ сообщили расследованию о давлении со стороны Магтымовой, которая якобы вынуждала персонал подписывать контракты с представителями сирийского правительства, а также тратила средства организации и ее спонсоров нецелевым образом.

Как подчеркивает агентство, речь идет об одном из крупнейших внутренних расследований ВОЗ за последние годы. Дата окончания расследования не называется.

"Ввиду безопасности, конфиденциальности и необходимости следовать определенным процедурам мы не можем комментировать детали обвинения", - сообщили АР в ВОЗ.

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Версия на азербайджанском языке ÜST-ün Suriyadakı ofisinin rəhbəri korrupsiyada ittiham olunur

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