AP: Глава представительства ВОЗ в Сирии обвиняется в коррупции

Главный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Сирии Акджемал Магтымова обвиняется в коррупции, махинациях и должностных злоупотреблениях.

Главный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Сирии Акджемал Магтымова обвиняется в коррупции, махинациях и должностных злоупотреблениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (АP).

Ознакомившись с конфиденциальной документацией, агентство выяснило, что сотрудники ВОЗ сообщили расследованию о давлении со стороны Магтымовой, которая якобы вынуждала персонал подписывать контракты с представителями сирийского правительства, а также тратила средства организации и ее спонсоров нецелевым образом.

Как подчеркивает агентство, речь идет об одном из крупнейших внутренних расследований ВОЗ за последние годы. Дата окончания расследования не называется.

"Ввиду безопасности, конфиденциальности и необходимости следовать определенным процедурам мы не можем комментировать детали обвинения", - сообщили АР в ВОЗ.