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AP: Американские охранники пунктов выдачи помощи в Газе стреляют по палестинцам

AP: Американские охранники пунктов выдачи помощи в Газе стреляют по палестинцам Американские охранники на пунктах распределения помощи в секторе Газа открывают огонь по палестинцам, которые приходят за продовольствием.
Другие страны
3 июля 2025 г. 05:13
AP: Американские охранники пунктов выдачи помощи в Газе стреляют по палестинцам

Американские охранники на пунктах распределения помощи в секторе Газа открывают огонь по палестинцам, которые приходят за продовольствием.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press на основании оказавшихся у него в распоряжении видеозаписей и свидетельств сотрудников Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF).

Два охранника на условиях анонимности рассказали, что их коллеги регулярно применяют светошумовые гранаты и перцовый газ в отношении палестинцев, а также стреляют во все стороны - в воздух, в землю и иногда по людям. Ответственные за безопасность объектов GHF сотрудники часто оказываются неквалифицированными, они не проходят необходимых проверок, но им дают полное право делать все, что они пожелают, заявили собеседники агентства. По их словам, в результате "безо всякой на то необходимости" страдают "невинные люди". Приходящие за гуманитарной помощью жители Газы оказываются под обстрелом американцев, с одной стороны, и израильских военных - с другой.

Кроме того, согласно полученным Associated Press сведениям, американцы на распределительных пунктах GHF сообщают Израилю информацию о тех палестинцах, которые показались им подозрительными во время выдачи помощи.

Одним из главных подрядчиков фонда, обеспечивающих безопасность его пунктов, является американская фирма Safe Reach Solutions. Ее представитель сказал агентству, что ни на одном объекте не было зафиксировано серьезных инцидентов. Он утверждал, что выстрелы производились в землю, чтобы привлечь внимание людей в толпе.

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