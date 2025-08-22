AP: Администрация Трампа проверит 55 млн обладателей виз США на нарушения закона

Администрация президента США Дональда Трампа проверит более 55 млн человек, имеющих американские визы, на предполагающие высылку из страны нарушения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press .

Государственный департамент, чьи слова приводит агентство, готов аннулировать визы при условии, если обнаружатся "признаки пребывания в стране после истечения срока, преступления, угрозы общественной безопасности, участие в террористической активности в любой форме или поддержка террористических организаций".