AP: 13 человек погибли в ходе антиправительственных демонстраций в Ираке

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 150 получили ранения в воскресенье на юге Ирака в ходе столкновений протестующих с полицией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти республики.

Представители руководства страны назвали минувший день "одним из худших" за все время антиправительственных демонстраций на юге страны, продолжающихся уже около двух месяцев.

Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить люди, недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией.