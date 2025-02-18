Антониу Кошта: Украина может рассчитывать на Европу в вопросе обеспечения мира

Председатель Евросовета Антониу Кошта провел встречу со спецпосланником США по России и Украине Китом Келлогом, чтобы обсудить с ним вопросы связанные с конфликтом в Украине.

Председатель Евросовета Антониу Кошта провел встречу со спецпосланником США по России и Украине Китом Келлогом, чтобы обсудить с ним вопросы связанные с конфликтом в Украине.

Как передает Report, об этом Кошта сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Х".

Он отметил необходимость создания соглашения, учитывающего интересы Украины и обеспечивающего безопасность Европы.

"Мирный договор не может заключаться в простом прекращении огня. Нам нужно соглашение, которое обеспечит всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине, а также безопасность в Европе. Украина может рассчитывать на Европу. Мы готовы продолжать конструктивную работу с США для обеспечения мира и безопасности", - написал он.