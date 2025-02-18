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Антониу Кошта: Украина может рассчитывать на Европу в вопросе обеспечения мира

Антониу Кошта: Украина может рассчитывать на Европу в вопросе обеспечения мира Председатель Евросовета Антониу Кошта провел встречу со спецпосланником США по России и Украине Китом Келлогом, чтобы обсудить с ним вопросы связанные с конфликтом в Украине.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 15:11
Антониу Кошта: Украина может рассчитывать на Европу в вопросе обеспечения мира

Председатель Евросовета Антониу Кошта провел встречу со спецпосланником США по России и Украине Китом Келлогом, чтобы обсудить с ним вопросы связанные с конфликтом в Украине.

Как передает Report, об этом Кошта сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Х".

Он отметил необходимость создания соглашения, учитывающего интересы Украины и обеспечивающего безопасность Европы.

"Мирный договор не может заключаться в простом прекращении огня. Нам нужно соглашение, которое обеспечит всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине, а также безопасность в Европе. Украина может рассчитывать на Европу. Мы готовы продолжать конструктивную работу с США для обеспечения мира и безопасности", - написал он.

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Версия на английском языке António Costa: Ukraine can count on Europe in terms of ensuring peace
Версия на азербайджанском языке Koşta: Bizə Ukraynada davamlı sülhü təmin edəcək bir razılaşma lazımdır

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