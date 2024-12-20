Антониу Кошта: ЕС продолжит оказывать помощь Украине

Европейский союз выражает единство в поддержке Украины в ее стремлении к достижению мира.

Европейский союз выразил единство в вопросе поддержки Украины в ее стремлении к достижению мира.

Как передает Report, об этом по итогам заседания Европейского совета заявил Антониу Кошта, который впервые провел его в качестве председателя.

Он отметил, что основными темами на встрече были Украина и роль Европейского Союза в мире.

Кошта подчеркнул, что на этой неделе уже одобрен 15-й пакет санкций против России в рамках действий организации в поддержку Украины.

"Этот пакет закрывает лазейки и ограничивает обход [санкций], в частности направлен против так называемого "теневого флота", - сказал он.

Председатель также заявил, что страны ЕС в 2025 году предоставят 30 млрд евро для Украины в качестве финансовой поддержки и усилит давление на тех, кто "прямо или косвенно способствует международной эскалации войны и наносит ущерб миру и безопасности, поддерживая Россию".

Кошта также подчеркнул, что Европейский Союз намерен продолжать сотрудничество с США для укрепления трансатлантических связей, отметил позитивное развитие отношений с Великобританией и, указав на многополярность мира, призвал к углублению отношений и с другими странами.

"Мы должны отказаться от слишком упрощенных концепций, таких как "Глобальный Юг". И признать, что и Юг, и Север, по сути, являются плюралистичными, неоднородными <...> Это означает, что Европейскому союзу необходимо укреплять отношения со странами по всему миру на основе общих приоритетов, таких как реформирование многосторонних организаций, защита международного права, борьба с изменением климата, сохранение океанов или борьба с бедностью", - сказал он.

Председатель отметил, что в ходе заседания была обсуждена тема Ближнего Востока, в частности Сирии, где произошла смена власти. По его словам, Евросоюз считает необходимым сохранение территориальной целостности Сирии, обеспечение соблюдения прав человека и религиозных меньшинств в этой стране.

"ЕС уже взаимодействует с действующими лицами на местах <...>, оказывает гуманитарную помощь и планирует увеличить свое дипломатическое присутствие", - заявил Кошта.

Подводя итог, председатель Совета ЕС подчеркнул, что 3 февраля планирует провести неформальную встречу по вопросам обороны, а на мартовском заседании Европейского совета внимание будет уделено экономическим вопросам.