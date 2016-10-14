Антониу Гутерриш назначен новым Генеральным секретарем ООН

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности без голосования назначила бывшего Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Антониу Гутерриша из Португалии Генеральным секретарем ООН на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

Как сообщает Report, на пленарном заседании, посвященном этому вопросу, выступил председатель Совета Безопасности, Постоянный представитель Российской Федерации при ООН, который зачитал рекомендацию Совета.

Вслед за ним Председатель 71-й сессии Генеральной Ассамблеи от имени координаторов региональных групп представил проект резолюции о назначении нового Генсека. Желающих вынести ее на голосование не нашлось, и Антониу Гутерриш путем аккламации был объявлен новым Генеральным секретарем ООН.

В своем выступлении после назначения Антониу Гутерриш сказал, что твердо верит в ООН, в ее универсальные ценности: мир, справедливость, человеческое достоинство, терпимость и солидарность. Он пообещал управлять Организацией, опираясь на эти принципы.

Преемник нынешнего Генерального секретаря ООН сказал, что сделает все возможное, чтобы добиться единства мирового сообщества в интересах решения основных проблем, стоящих перед человечеством.

Нынешний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поздравил Антониу Гутерриша с назначением на пост Генерального секретаря ООН. Пан Ги Мун пообещал, что он сам и его команда готовы тесно сотрудничать с будущим главой ООН с тем, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий.

Пан Ги Мун сменил на этом посту Кофи Аннана из Ганы. До Кофи Аннана этот пост занимали: Бутрос Бутрос-Гали (1992-1996), Хавьер Перес де Куэльяр (1982-1991), Курт Вальдхайм (1972-1981), У Тан (1961-1971), Даг Хаммаршельд (1953-1961) и Трюгве Ли (1946-1952). За всю историю ООН Секретариат возглавляли три представителя Западной Европы, два представителя Африки и от Азии и один от Латинской Америки.