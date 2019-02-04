Антониу Гутерреш: ООН не планирует входить ни в одну из групп поддержки сторон по Венесуэле

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ ООН занимает нейтральную позицию по ситуации в Венесуэле и не планирует поддерживать ни одну из международных групп сторонников действующего президента Николаса Мадуро или объявившего себя главой государства Хуана Гуайдо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник.

"Секретариат ООН решил не входить ни в одну из этих групп (международных сторонников)", - сказал Гутерреш журналистам.

По его словам, такая позиция вызовет больше доверия к ранее высказанному предложению обеим сторонам конфликта "для поиска политического решения ситуации".