Антонио Кошта: ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Президент Европейского совета Антониу Коста провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его в неизменной поддержке Европейского Союза, подчеркнув прогресс Украины на пути к членству в ЕС.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его в неизменной поддержке, подчеркнув прогресс страны на пути к членству в ЕС.

Как сообщает Report, об этом А. Кошта написал на своей странице в соцсети X.

“Провел хорошую встречу с Владимиром Зеленским и заверил его в неизменной поддержке ЕС. Сегодняшнее решение о санкциях против России является тому примером. Я призвал продолжать работу над вступлением Украины в ЕС. Прогресс Украины на сегодняшний день весьма примечателен. ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется”, - заявил глава Евросовета.