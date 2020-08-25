Антонио Бандерас вылечился от коронавируса

Испанский актер Антонио Бандерас вылечился от COVID-19.

Испанский актер Антонио Бандерас вылечился от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщил он сам в соцсетях.

О своем заражении актер рассказал 10 августа, в день своего 60-летия.

"После 21 дисциплинированного соблюдения карантина могу сказать, что преодолел инфекцию COVID-19. Я выздоровел. Мои мысли с теми, кто этого не смог сделать, и теми, кому было хуже, чем мне. Держитесь все, кто сейчас борется", - написал актер на своей странице в Facebook.

Бандерас - один из самых известных актеров Испании, он неоднократно удостаивался различных наград в области кинематографии, в том числе призов Каннского кинофестиваля и премии "Гойя".