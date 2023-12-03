Антитеррористическая прокуратура начала расследование нападения в Париже

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование нападения на прохожих в XV округе Парижа.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование нападения на прохожих в XV округе Парижа.

Как передает Report , об этом сообщило агентство AFP.

Дело будут расследовать по статьям об убийстве и покушении на убийство в связи с террористической деятельностью.

Напомним, что 26-летний француз иранского происхождения Арман Раджабпур-Мияндоаб 2 декабря напал на 24-летнего германо-филиппинского туриста, который умер от ножевого ранения. Кроме того, злоумышленник напал с молотком на двух других прохожих, в том числе туриста из Великобритании. Вскоре после инцидента преступник был задержан и помещен под стражу.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что нападавший уже отбывал срок за подготовку нападения в 2016 году и проходил лечение в психиатрическом стационаре.