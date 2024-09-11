Антитеррористическая прокуратура Франции заявила о сотрудничестве с Telegram

Администрация мессенджера Telegram всегда отзывалась на запросы французских властей, когда речь шла о борьбе с терроризмом.

Администрация мессенджера Telegram всегда отзывалась на запросы французских властей, когда речь шла о борьбе с терроризмом.

Как передает Report, об этом сообщил в эфире радио Franceinfo глава антитеррористической прокуратуры (PNAT) Франции Оливье Кристен.

"Что касается терроризма, то каждый раз, когда мы обращались к руководству мессенджеров, представляющих возможность шифрования сообщений, и в частности к Telegram, чтобы получить интересующие нас данные, Telegram отвечал", - сказал он.

Ранее прокурор Парижа Лор Беко заявила в эфире радио RTL, что сооснователь Telegram Павел Дуров сотрудничает с судебными органами Франции и полностью соблюдает условия контроля, установленные после предъявления ему обвинений.