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Антитеррористическая прокуратура Франции заявила о сотрудничестве с Telegram

Антитеррористическая прокуратура Франции заявила о сотрудничестве с Telegram Администрация мессенджера Telegram всегда отзывалась на запросы французских властей, когда речь шла о борьбе с терроризмом.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 18:55
Антитеррористическая прокуратура Франции заявила о сотрудничестве с Telegram

Администрация мессенджера Telegram всегда отзывалась на запросы французских властей, когда речь шла о борьбе с терроризмом.

Как передает Report, об этом сообщил в эфире радио Franceinfo глава антитеррористической прокуратуры (PNAT) Франции Оливье Кристен.

"Что касается терроризма, то каждый раз, когда мы обращались к руководству мессенджеров, представляющих возможность шифрования сообщений, и в частности к Telegram, чтобы получить интересующие нас данные, Telegram отвечал", - сказал он.

Ранее прокурор Парижа Лор Беко заявила в эфире радио RTL, что сооснователь Telegram Павел Дуров сотрудничает с судебными органами Франции и полностью соблюдает условия контроля, установленные после предъявления ему обвинений.

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