Антитеррористическая операция на Балканах, 20 задержанных

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В рамках совместной операции против террористической организации ДЕАШ в Албании, Македонии и Косово задержаны 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Главное управление полиции Албании.

В сообщении отмечается, что четверо граждан Албании в числе задержанных были впоследствии арестованы, так как их признали виновными в вербовке боевиков в ряды ДЕАШ и оказании финансовой поддержки террористам.

Операция организована Департаментом полиции Албании по борьбе с терроризмом, полицией Тираны, Шкодера, Дебре и Эльбасана.

Расследование в отношении задержанных ведет прокуратура Албании по особо тяжким преступлениям.