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    Антитеррористическая операция на Балканах, 20 задержанных

    Четверо граждан Албании признали виновными в вербовке боевиков в ряды ДЕАШ

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В рамках совместной операции против террористической организации ДЕАШ в Албании, Македонии и Косово задержаны 20 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Главное управление полиции Албании.

    В сообщении отмечается, что четверо граждан Албании в числе задержанных были впоследствии арестованы, так как их признали виновными в вербовке боевиков в ряды ДЕАШ и оказании финансовой поддержки террористам.

    Операция организована Департаментом полиции Албании по борьбе с терроризмом, полицией Тираны, Шкодера, Дебре и Эльбасана.

    Расследование в отношении задержанных ведет прокуратура Албании по особо тяжким преступлениям.

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