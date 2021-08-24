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Антипрививочники заблокировали штаб-квартиры двух британских телеканалов

Антипрививочники заблокировали штаб-квартиры двух британских телеканалов Около 100 противников вакцинации в Лондоне почти на два часа заблокировали вход в здание, где находятся редакции ITV News и Channel 4 News.
Другие страны
24 августа 2021 г. 00:45
Антипрививочники заблокировали штаб-квартиры двух британских телеканалов

Около 100 противников вакцинации в Лондоне почти на два часа заблокировали вход в здание, где находятся редакции двух британских телеканалов - ITV News и Channel 4 News.

Как передает Report, об этом сообщает The Epoch Times со ссылкой на местную полицию.

Протестующие, заблокировав штаб-квартиры телеканалов, выкрикивали, что СМИ дезинформируют британцев о пандемии коронавируса и о вакцинах против COVID-19. Предполагается, что пришедшие антипрививочники являются частью еще более крупной группы противников вакцинации в этом районе.

"Офицеры на месте инцидента взаимодействуют с охраной здания и выводят тех, кто проник в него", — отмечается в сообщении лондонской полиции.

Кроме того, митинги против вакцинации от COVID-19 около часа проходили возле лондонского офиса Google. Информация о задержаниях не поступала.

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