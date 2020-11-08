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Антиправительственная акция началась в Бангкоке

Антиправительственная акция началась в Бангкоке Тысячи демонстрантов собрались в воскресенье возле Монумента Демократии в столице Таиланда на крупную антиправительственную акцию.
Другие страны
8 ноября 2020 г. 15:49
Антиправительственная акция началась в Бангкоке

Тысячи демонстрантов собрались в воскресенье возле Монумента Демократии в столице Таиланда на крупную антиправительственную акцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на месте дежурят сотни сотрудников правоохранительных органов. Когда соберется достаточное количество сторонников протестующих, состоится шествие, однако его конечная цель пока не разглашается.

Организаторами нынешней акции выступает объединение "Свободная молодежь", которое за три дня объявило об акции через социальные сети. За несколько часов до начала демонстрации в район ее проведения прибыла небольшая группа роялистов, которая решила проследить, не оскорбляют ли институт монархии митингующие.

В районе 15:00 (12:00 бакинское время) последние начали постепенно занимать проезжую часть возле Монумента Демократии. В 16:00 (13:00), согласно прямой трансляции издания "Кхаосод" на "Фейсбуке", на месте уже собрались несколько тысяч протестующих, люди продолжают прибывать.

Митингующие уже скандируют со сцены, установленной в кузове пикапа, различные антиправительственные лозунги. Активисты также установили несколько почтовых ящиков, чтобы пришедшие опускали туда письма, адресованные королю. Предполагается, что позже они будут переданы в Большой королевский дворец.

Стражи порядка уже перекрыли ряд улиц, ведущих к месту проведения мероприятия. На подходах к правительственным зданиям правоохранители установили заграждения из автобусов, полицейских микроавтобусов, бетонных блоков и колючей проволоки. Кроме того, в некоторых районах замечены автомобили с водометами, а также полицейские в защитной экипировке и со щитами. Почти 9 тыс. сотрудников правоохранительных органов распределены по трем районам столицы - у Монумента Демократии, площади Санам-Луанг и Дома правительства Таиланда.

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