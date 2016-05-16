​Антиправительственная демонстрация в Кабуле вынудила власти перекрыть подступы к президентскому дворцу

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ 16 мая в столице Афганистана Кабуле проходит демонстрация хазарейцев, требующих провести линию электропередачи между Кабулом и Туркменистаном через две провинции с преимущественно хазарейским населением.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, афганские власти заявляют, что этот шаг будет стоить миллионы долларов и отсрочит строительство линии электропередачи на несколько лет.

За день до демонстрации полиция афганской столицы перекрыла подступы к президентскому дворцу с помощью грузовых контейнеров. Власти опасаются повторения беспорядков ноября минувшего года.

Линия электропередачи должна будет подавать электричество в 10 провинций и проходить от электрической подстанции в Пули-Хумри на севере Афганистана через перевал Саланг в Кабул. Демонстранты требуют вернуться к более ранней версии проекта, которая предусматривает продолжение ЛЭП через провинции Бамиан и Вардак.