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    Антиисламский митинг в Дрездене собрал несколько тысяч человек

    Акция организована движением Европейцы-патриоты против исламизации Запада.

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек в понедельник приняли участие в митинге антиисламского движения Pegida в немецком городе Дрезден, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Движение Pegida ("Европейцы-патриоты против исламизации Запада") изначально зародилось в Германии, затем появилось в Испании и Великобритании. В Германии организация набирает силу, выступая за ужесточение иммиграционных законов. Представители движения недовольны ростом числа мусульман в Европе.

    Местная полиция не предоставила данных о количестве участников митинга. По данным агентства, в демонстрации приняли участие от семи до восьми тысяч человек. Также отмечается, что демонстрация прошла мирно.

    На прошлой неделе на аналогичный митинг пришли около 9 тыс. человек.

    Предполагается, что в общей сложности Германия примет в 2015 году около 1,5 млн. беженцев. ФРГ является одной из основных целей мигрантов в Европе.

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