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Античную гробницу Амфиполиса на севере Греции откроют для посетителей в 2027-2028 годах

Античную гробницу Амфиполиса на севере Греции откроют для посетителей в 2027-2028 годах Античная гробница, обнаруженная в 2014 году в холме Каста на развалинах древнего Амфиполиса в 79 км к северо-востоку от города Салоники, откроется для посетителей в 2027-2028 годах.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 20:30
Античную гробницу Амфиполиса на севере Греции откроют для посетителей в 2027-2028 годах

Античная гробница, обнаруженная в 2014 году в холме Каста на развалинах древнего Амфиполиса в 79 км к северо-востоку от города Салоники, откроется для посетителей в 2027-2028 годах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр культуры Греции Лина Мендони во время инспекционного посещения археологической площадки.

"В большинстве случаев сами памятники определяют период своей реставрации, - сказала Мендони. - Я понимаю жителей этого района, которые торопятся, так как они прекрасно знают, что этот конкретный памятник благодаря своей уникальности и красоте привлечет много людей, но мы можем вести работу только теми темпами, которые диктует наука и потребности самого монумента. Проект будет завершен в 2027 или 2028 году, и гробница станет доступна для посетителей".

Министр культуры отметила, что, к примеру, для открытия для посетителей археологической площадки с отреставрированными развалинами царского дворца IV века до н. э. античного города Эги, первой столицы Древней Македонии, потребовалось 16 лет, столько же ушло на реставрацию царских гробниц Вергины.

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