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Хуситы заявили, что будут атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов

Хуситы заявили, что будут атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" намерены совершать нападения на коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 16:30
Хуситы заявили, что будут атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" намерены совершать нападения на коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

"Что касается военно-морских операций, то они идут полным ходом. Мы предполагаем, что операции будут осуществляться не реже чем раз в 12 часов", - сказал представитель "Ансар Аллах" в интервью телеканалу.

Отметим, что йеменские повстанцы-хуситы с декабря атакуют корабли в Красном море. По их заявлению, эти нападения призваны продемонстрировать солидарность с палестинцами. Повстанцы угрожают продолжать нападения до тех пор, пока Израиль не остановит боевые действия в Секторе Газа.

Около 12 процентов мировой торговли проходит через Красное море, которое соединяется со Средиземным морем через Суэцкий канал, включая 30 процентов контейнерных перевозок.

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Версия на английском языке Houthis warn of daily Red Sea attacks as Italy plans to deploy warship
Версия на азербайджанском языке Husilərin nümayəndəsi: "Qırmızı dənizdə ticarət gəmilərinə hücum edəcəyik"

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