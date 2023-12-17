Anonymous Sudan продолжат атаки на ChatGPT в рамках кампании против Израиля

Хакеры из группировки Anonymous Sudan взяли на себя ответственность за атаку на системы разработчика искусственного интеллекта ChatGPT OpenAI.
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Они пообещали продолжить атаки в рамках кампании против Израиля.
"Мы продолжим нацеливаться на ChatGPT, ... пока Тал Брода (руководитель OpenAI - ред.) не будет уволен", — говорится в Telegram-канале.
Ранее группа уже брала на себя ответственность за несколько сбоев в работе ChatGPT в прошедшем месяце. Последняя атака на ChatGPT произошла утром 14 декабря: чат-бот не работал на протяжении 40 минут. За эту атаку и взяла на себя ответственность группировка Anonymous Sudan.
Ранее руководитель исследовательской платформы OpenAI Тал Брода опубликовал в социальных сетях несколько постов в поддержку Израиля в войне с "Хамасом".