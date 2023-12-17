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Anonymous Sudan продолжат атаки на ChatGPT в рамках кампании против Израиля

Anonymous Sudan продолжат атаки на ChatGPT в рамках кампании против Израиля Хакеры из группировки Anonymous Sudan взяли на себя ответственность за атаку на системы разработчика искусственного интеллекта ChatGPT OpenAI.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 16:43
Anonymous Sudan продолжат атаки на ChatGPT в рамках кампании против Израиля

Хакеры из группировки Anonymous Sudan взяли на себя ответственность за атаку на системы разработчика искусственного интеллекта ChatGPT OpenAI.

Как передает Report, об этом члены группировки сообщили в Telegram-канале.

Они пообещали продолжить атаки в рамках кампании против Израиля.

"Мы продолжим нацеливаться на ChatGPT, ... пока Тал Брода (руководитель OpenAI - ред.) не будет уволен", — говорится в Telegram-канале.

Ранее группа уже брала на себя ответственность за несколько сбоев в работе ChatGPT в прошедшем месяце. Последняя атака на ChatGPT произошла утром 14 декабря: чат-бот не работал на протяжении 40 минут. За эту атаку и взяла на себя ответственность группировка Anonymous Sudan.

Ранее руководитель исследовательской платформы OpenAI Тал Брода опубликовал в социальных сетях несколько постов в поддержку Израиля в войне с "Хамасом".

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