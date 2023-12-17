Anonymous Sudan продолжат атаки на ChatGPT в рамках кампании против Израиля

Хакеры из группировки Anonymous Sudan взяли на себя ответственность за атаку на системы разработчика искусственного интеллекта ChatGPT OpenAI.

Хакеры из группировки Anonymous Sudan взяли на себя ответственность за атаку на системы разработчика искусственного интеллекта ChatGPT OpenAI.

Как передает Report , об этом члены группировки сообщили в Telegram-канале.

Они пообещали продолжить атаки в рамках кампании против Израиля.

"Мы продолжим нацеливаться на ChatGPT, ... пока Тал Брода (руководитель OpenAI - ред.) не будет уволен", — говорится в Telegram-канале.

Ранее группа уже брала на себя ответственность за несколько сбоев в работе ChatGPT в прошедшем месяце. Последняя атака на ChatGPT произошла утром 14 декабря: чат-бот не работал на протяжении 40 минут. За эту атаку и взяла на себя ответственность группировка Anonymous Sudan.

Ранее руководитель исследовательской платформы OpenAI Тал Брода опубликовал в социальных сетях несколько постов в поддержку Израиля в войне с "Хамасом".