О нас
Report Georgia
Аудио новости

Аномальная жара в Канаде привела к гибели около 30 человек

Аномальная жара в Канаде привела к гибели около 30 человек Около 30 человек умерли в канадском городе Бернаби за последние два дня, предположительно, из-за аномальной жары.
Другие страны
30 июня 2021 г. 02:37
Аномальная жара в Канаде привела к гибели около 30 человек

Около 30 человек умерли в канадском городе Бернаби за последние два дня, предположительно, из-за аномальной жары.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал CBC, ссылаясь на королевскую канадскую конную полицию.

По его данным, в полицию поступило более трех десятков обращений о случаях внезапной смерти с тех пор, как метеорологическая служба начала фиксировать рекордные температуры в провинции Британская Колумбия.

"Считается, что причиной большинства смертей была жара. Многие из умерших были пожилыми", - приводит телеканал заявление представителя полиции.

Как отмечает CBC, самые высокие температурные значения пришлись на воскресенье и понедельник. Так, 28 июня в городе Литтон, который находится в 150 км от Ванкувера, температура воздуха достигла своего максимального исторического значения в 47,9 градуса Цельсия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanadada istilər 30 nəfərin ölümünə səbəb oldu

Самое важное

На учениях Анатолийский орёл – 2021 выполнены задачи по ведению воздушных боёв - ВИДЕО
ФотоНа учениях "Анатолийский орёл – 2021" выполнены задачи по ведению воздушных боёв - ВИДЕО
29 июня 2021 г. 16:26
Ввозимая из Украины в Азербайджан карамель Roshen оказалась непригодной к употреблению
Ввозимая из Украины в Азербайджан карамель Roshen оказалась непригодной к употреблению
29 июня 2021 г. 15:50
Министр образования: Вызывают обеспокоенность некоторые тестовые задания
Министр образования: Вызывают обеспокоенность некоторые тестовые задания
29 июня 2021 г. 12:43
Минздрав: В учреждениях санаторно-курортного типа выявлены недостатки
Минздрав: В учреждениях санаторно-курортного типа выявлены недостатки
29 июня 2021 г. 12:37
МВД: На свадьбах не обязательно танцевать в масках
МВД: На свадьбах не обязательно танцевать в масках
29 июня 2021 г. 11:03
В Баку начались совместные азербайджано-турецкие тактические учения
В Баку начались совместные азербайджано-турецкие тактические учения
28 июня 2021 г. 12:49
Иран не будет передавать МАГАТЭ данные со своих ядерных объектов
Иран не будет передавать МАГАТЭ данные со своих ядерных объектов
27 июня 2021 г. 13:57
Главнокомандующий: Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных в мировом масштабе
Главнокомандующий: Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных в мировом масштабе
26 июня 2021 г. 21:46
Ильхам Алиев: Мы должны были доказать, что Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей
Ильхам Алиев: Мы должны были доказать, что Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей
26 июня 2021 г. 21:13
Президент встретился с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии - ОБНОВЛЕНО
ФотоПрезидент встретился с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии - ОБНОВЛЕНО
26 июня 2021 г. 20:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi