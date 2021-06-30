Аномальная жара в Канаде привела к гибели около 30 человек

Около 30 человек умерли в канадском городе Бернаби за последние два дня, предположительно, из-за аномальной жары.

Около 30 человек умерли в канадском городе Бернаби за последние два дня, предположительно, из-за аномальной жары.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал CBC, ссылаясь на королевскую канадскую конную полицию.

По его данным, в полицию поступило более трех десятков обращений о случаях внезапной смерти с тех пор, как метеорологическая служба начала фиксировать рекордные температуры в провинции Британская Колумбия.

"Считается, что причиной большинства смертей была жара. Многие из умерших были пожилыми", - приводит телеканал заявление представителя полиции.

Как отмечает CBC, самые высокие температурные значения пришлись на воскресенье и понедельник. Так, 28 июня в городе Литтон, который находится в 150 км от Ванкувера, температура воздуха достигла своего максимального исторического значения в 47,9 градуса Цельсия.