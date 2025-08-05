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Аномальная жара в Японии сохранится еще неделю

Аномальная жара в Японии сохранится еще неделю Волна жары, господствующая в Японии, продолжится на этой неделе и достигнет пика в течение следующих нескольких дней.
Другие страны
5 августа 2025 г. 06:12
Аномальная жара в Японии сохранится еще неделю

Волна жары, господствующая в Японии, продолжится на этой неделе и достигнет пика в течение следующих нескольких дней.

Как передает Report со ссылкой на Japan Times, об этом сообщили в Метеорологическом агентстве Японии.

В ведомстве уточнили, что на территории страны в ближайшие несколько дней воздух прогреется до 38-40 градусов по Цельсию.

Агентство рекомендовало учреждениям в связи с жарой отменить или отложить мероприятия.

Согласно последним данным МВД Японии, в июне в общей сложности 17 229 человек были доставлены в больницу с симптомами теплового удара, что является самым высоким показателем за 15 лет.

В результате 26 человек скончались, а 324 человека страдают от тяжелых симптомов теплового удара.

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