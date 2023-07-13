О нас

Аномальная жара охватила юг Европы

Аномальная жара охватила юг Европы Страны южной Европы страдают от тепловой волны "Цербер", в ближайшие дни в некоторых регионах температура может подняться до 45 градусов по Цельсию и выше.
Другие страны
13 июля 2023 г. 12:19
Аномальная жара охватила юг Европы

Страны южной Европы страдают от тепловой волны "Цербер", в ближайшие дни в некоторых регионах температура может подняться до 45 градусов по Цельсию и выше.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают западные СМИ.

По данным испанской метеорологической службы, в ближайшие дни в юго-восточных районах Пиренейского полуострова температура может подняться до 45 градусов по Цельсию. При этом там уже фиксируется высокая температура: уже в 06:00 среды более 100 метеостанций зафиксировали температуру как минимум 35 градусов по Цельсию, сообщает агентство Associated Press.

В других районах полуострова ожидается незначительное понижение температуры.

При этом температура уже превысила или превысит в ближайшие дни отметку в 40 градусов по Цельсию во Франции, Греции, Хорватии и Турции. По сообщениям BBC, тяжелее всего ситуация в Италии, где жара может достичь 48,8 градусов - погодного рекорда для Европы, зафиксированного в стране в 2021 году. На данный момент высший уровень метеоопасности введен в 10 итальянских городах, в том числе во Флоренции и Риме.

По сообщениям Sky News, в некоторых частях Греции температура может подняться до 40-45 градусов, тогда как в среднем в это время года она обычно держится на отметке в 32, а в чешской Праге в субботу ожидается 34 градуса - на 10 выше средних для июля 24. На севере Африки жара может достичь 50 градусов: в Тунисе уже зафиксировали 49 градусов тепла.

CNN отмечает, что в пятницу "Цербер" может заменить новый атмосферный фронт "Харон", из-за чего на следующей неделе температуры в Италии могут подняться еще выше.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

При азербайджанском банке создана лизинговая компания
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
6 июля 2023 г. 18:29
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
7 июля 2023 г. 08:12
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
7 июля 2023 г. 11:55
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
7 июля 2023 г. 14:05
Азербайджан начал поставки груш в еще одну страну
Азербайджан начал поставки груш в еще одну страну
7 июля 2023 г. 16:50
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
12 июля 2023 г. 08:43
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
12 июля 2023 г. 14:03
Фенербахче анонсировал переход очередного игрока
"Фенербахче" анонсировал переход очередного игрока
12 июля 2023 г. 22:11
ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
13 июля 2023 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi