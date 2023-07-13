Аномальная жара охватила юг Европы

Страны южной Европы страдают от тепловой волны "Цербер", в ближайшие дни в некоторых регионах температура может подняться до 45 градусов по Цельсию и выше.

Страны южной Европы страдают от тепловой волны "Цербер", в ближайшие дни в некоторых регионах температура может подняться до 45 градусов по Цельсию и выше.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают западные СМИ.

По данным испанской метеорологической службы, в ближайшие дни в юго-восточных районах Пиренейского полуострова температура может подняться до 45 градусов по Цельсию. При этом там уже фиксируется высокая температура: уже в 06:00 среды более 100 метеостанций зафиксировали температуру как минимум 35 градусов по Цельсию, сообщает агентство Associated Press.

В других районах полуострова ожидается незначительное понижение температуры.

При этом температура уже превысила или превысит в ближайшие дни отметку в 40 градусов по Цельсию во Франции, Греции, Хорватии и Турции. По сообщениям BBC, тяжелее всего ситуация в Италии, где жара может достичь 48,8 градусов - погодного рекорда для Европы, зафиксированного в стране в 2021 году. На данный момент высший уровень метеоопасности введен в 10 итальянских городах, в том числе во Флоренции и Риме.

По сообщениям Sky News, в некоторых частях Греции температура может подняться до 40-45 градусов, тогда как в среднем в это время года она обычно держится на отметке в 32, а в чешской Праге в субботу ожидается 34 градуса - на 10 выше средних для июля 24. На севере Африки жара может достичь 50 градусов: в Тунисе уже зафиксировали 49 градусов тепла.

CNN отмечает, что в пятницу "Цербер" может заменить новый атмосферный фронт "Харон", из-за чего на следующей неделе температуры в Италии могут подняться еще выше.