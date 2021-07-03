Аномальная жара на западе Канады могла привести к смерти почти 720 человек

Около 720 человек могли умереть из-за аномальной жары в западной провинции Британская Колумбия.
По ее данным, за последнюю неделю полиция зафиксировала 719 случаев внезапной смерти граждан в различных городах Британской Колумбии. Предположительно, смерть этих людей была обусловлена аномально высокой температурой воздуха. Многие из умерших были пенсионерами.
По данным местного метеобюро, во вторник в небольшом населенном пункте Литтон был зафиксирован абсолютный температурный максимум в истории Канады - 49,6 градусов Цельсия. В четверг стало известно, что из-за начавшихся лесных пожаров Литтон почти полностью сгорел. Его успели покинуть около 1 тыс жителей, как минимум два человека погибли.
С конца прошлой недели в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны - Юкона и Северо-Западных территорий - установилась аномальная жара. Температура днем достигает отметки в 40-45 градусов Цельсия. В некоторых районах жара начала спадать во вторник, но в ряде мест продержится до конца недели.