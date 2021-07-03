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Аномальная жара на западе Канады могла привести к смерти почти 720 человек

Аномальная жара на западе Канады могла привести к смерти почти 720 человек Около 720 человек могли умереть из-за аномальной жары в западной провинции Британская Колумбия.
Другие страны
3 июля 2021 г. 08:01
Аномальная жара на западе Канады могла привести к смерти почти 720 человек

Около 720 человек могли умереть из-за аномальной жары в западной провинции Британская Колумбия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBS, ссылаясь на главного судмедэксперта провинции Лизу Лапойнт.

По ее данным, за последнюю неделю полиция зафиксировала 719 случаев внезапной смерти граждан в различных городах Британской Колумбии. Предположительно, смерть этих людей была обусловлена аномально высокой температурой воздуха. Многие из умерших были пенсионерами.

По данным местного метеобюро, во вторник в небольшом населенном пункте Литтон был зафиксирован абсолютный температурный максимум в истории Канады - 49,6 градусов Цельсия. В четверг стало известно, что из-за начавшихся лесных пожаров Литтон почти полностью сгорел. Его успели покинуть около 1 тыс жителей, как минимум два человека погибли.

С конца прошлой недели в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны - Юкона и Северо-Западных территорий - установилась аномальная жара. Температура днем достигает отметки в 40-45 градусов Цельсия. В некоторых районах жара начала спадать во вторник, но в ряде мест продержится до конца недели.

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